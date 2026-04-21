Jetzt auch neue Rekordmarke bei den Kongressen

Das vergangene Jahr war das erfolgreichste Jahr für Wiens Städtetourismus seit Beginn der Aufzeichnungen. 20 Millionen Nächtigungen konnten verzeichnet werden – wir berichteten. Am Dienstag wurden die neuesten Zahlen zu den Kongressen und Firmentagungen präsentiert. Auch hier ist Wien gefragter denn je: 7196 Kongresse und Firmentagungen bringen einen neuen Höchstwert. Erstmals gab es mehr als zwei Millionen Nächtigungen mit insgesamt 795.000 Meeting-Teilnehmern.