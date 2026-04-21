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Wien gefragter denn je

Jetzt auch neue Rekordmarke bei den Kongressen

Wien
21.04.2026 15:21
Wien ist gefragter denn je. Aber nicht nur als Tourismusdestination, sondern auch als ...
Wien ist gefragter denn je. Aber nicht nur als Tourismusdestination, sondern auch als Kongressmetropole.(Bild: Gerhard Wild)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Der neue Höchstwert bei den Kongressen und Firmentagungen lässt jetzt sowohl die Stadt als auch die Wirtschaft jubeln: Erstmals mehr als zwei Millionen Nächtigungen durch Meeting-Teilnehmer in Wien. Die Zahlen könnten 2026 sogar noch weiter steigen

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Das vergangene Jahr war das erfolgreichste Jahr für Wiens Städtetourismus seit Beginn der Aufzeichnungen. 20 Millionen Nächtigungen konnten verzeichnet werden – wir berichteten. Am Dienstag wurden die neuesten Zahlen zu den Kongressen und Firmentagungen präsentiert. Auch hier ist Wien gefragter denn je: 7196 Kongresse und Firmentagungen bringen einen neuen Höchstwert. Erstmals gab es mehr als zwei Millionen Nächtigungen mit insgesamt 795.000 Meeting-Teilnehmern.

Wie wichtig diese Großveranstaltungen für unsere Stadt sind, zeigen auch diese Kennzahlen. So konnte 2025 eine Rekordwertschöpfung von 1,7 Milliarden Euro generiert werden. 348 Millionen Euro Steuern wurden eingenommen und 19.300 Arbeitsplätze wurden abgesichert. Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich „sehr stolz“. „Ganz Österreich profitiert von Wien“, legte der Stadtchef nach.

Zitat Icon

Wien hat seine Rolle als weltweit führende Meeting-Destination weiter gefestigt und vergangenes Jahr den Vorsprung weiter ausgebaut.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ)

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Er geht davon aus, dass diese Zahlen 2026 sogar noch getoppt werden. Heuer finden knapp 60 Kongresse mit mehr als 1000 Teilnehmern statt. Bei der Präsentation mit dabei waren auch Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck, Wien Tourismus-Chef Norbert Kettner und Anita Paic, Leiterin des Vienna Convention Bureau im Wien Tourismus.

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