Wiener Tourismus knackt 2025 neue Rekordmarke

Die Top 3 der Herkunftsländer ist seit Jahren gleich: Deutschland, vor Österreich und den USA. China liegt auf Platz 10. Doch es gibt Aufholbedarf. Die Zahlen liegen immer noch 30 Prozent hinter dem Vorkrisenniveau zurück. Auch beim Beherbergungsumsatz ist ein neuer Bestwert zu erwarten: Bis dato sind erst die Umsätze der Monate Jänner bis November ausgewertet – hier ergibt sich mit 1,254 Milliarden Euro ein Plus von 4 Prozent. Mittlerweile ist jeder 9. Vollzeit-Job in Wien dem Tourismus und der Freizeitwirtschaft zuzurechnen.