Wiener Tourismus knackt 2025 neue Rekordmarke

Es war das beste Jahr aller Zeiten: 2025 wurde in der Stadt ein neuer Rekord im Städtetourismus erzielt. Doch das soll noch nicht alles gewesen sein. Der Plafond ist noch nicht erreicht: Wien wird heuer Bühne der weltweit größten Musikshow. Die Erfolgszahlen sollen also weiter steigen
Die ersten Zahlen verkündete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bereits stolz am Freitag nach der Regierungsklausur: mit 20 Millionen Nächtigungen gibt es einen neuen Nächtigungsrekord im Wiener Tourismus für das Jahr 2025. Um 6 Prozent mehr als im Vorjahr.
Mittwochvormittag präsentierten Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ) und Wien Tourismus-Direktor Norbert Kettner im k47-Event-Penthouse über den Dächern der Stadt die offiziellen Zahlen. Die das Herz eines jeden Touristikers höher schlagen lassen. Neben den mehr als 20 Millionen Nächtigungen wurden insgesamt auch 8,6 Millionen Nächtigungsgäste verzeichnet – ein Plus von 5 Prozent zu 2024. Stolze 83 Prozent davon kommen aus dem Ausland. Doch woher genau?
2025 war das erfolgreichste Jahr für Wiens Städtetourismus seit Beginn der Aufzeichnungen. Jetzt liegt ein neues, intensives Jahr vor uns.
Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ)
Bild: Eva Manhart
Die Top 3 der Herkunftsländer ist seit Jahren gleich: Deutschland, vor Österreich und den USA. China liegt auf Platz 10. Doch es gibt Aufholbedarf. Die Zahlen liegen immer noch 30 Prozent hinter dem Vorkrisenniveau zurück. Auch beim Beherbergungsumsatz ist ein neuer Bestwert zu erwarten: Bis dato sind erst die Umsätze der Monate Jänner bis November ausgewertet – hier ergibt sich mit 1,254 Milliarden Euro ein Plus von 4 Prozent. Mittlerweile ist jeder 9. Vollzeit-Job in Wien dem Tourismus und der Freizeitwirtschaft zuzurechnen.
Novak sprach von einem „wichtigen Wirtschaftsfaktor“. Der Tourismus gehöre daher geschützt und noch weiter ausgebaut, betont die verantwortliche Politikerin. Dazu beitragen soll zum einen natürlich der heuer stattfindende Eurovision Song Contest (siehe Artikel unten), aber auch ein hochwertiges Kulturangebot samt Sehenswürdigkeiten und der Kongresstourismus. Es sind es vor allem die sechs Großtagungen mit mehr als 10.000 Teilnehmern, die die Stadt im Auge hat. Wien führt bei den Kongressstädten schließlich die Weltspitze an.
Fünf Millionen mehr Nächtigungen in 10 Jahren
Das alles könnte letztendlich dafür sorgen, dass die Zahlen heuer sogar noch weiter ansteigen und schon im nächsten Jahr ein neuer Rekord verkündet werden kann. Und noch eine Zahl ist beeindruckend. Im Jahr 2016 zählte Wien 15 Millionen Nächtigungen, seither sind diese um 34 Prozent gewachsen.
