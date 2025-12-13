Vorteilswelt
Wirbel in Ungarn

Missbrauch-Bericht jahrelang „vertuscht“?

Außenpolitik
13.12.2025 09:19
(Bild: africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) – stock.adobe.com)

„Die Orbán-Regierung ist definitiv gescheitert“, kommentiert der ungarische Oppositionspolitiker Péter Magyar, der zunehmend zum größten Rivalen des amtierenden Ministerpräsidenten avanciert, einen früheren Regierungsbericht über Missbrauch in ungarischen Kinderheimen. Der Bericht ist erst durch Magyars Tisza-Partei veröffentlicht worden und bringt Viktor Orbán unter Druck.

Der jetzt erst veröffentlichte Bericht, der laut Magyar „jahrelang vertuscht“ wurde, beruht auf einer zwischen Juli und November 2021 erfolgten Umfrage, an der 507 von 676 angestellten Betreuungspersonen teilnahmen. Er wurde 2022 an die zuständigen Behörden weitergeleitet, „um deren Arbeit zu unterstützen“, wie das Innenministerium in einer Stellungnahme erklärte.

Für Tisza-Chef Péter Magyar ist die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán bereits ...
Für Tisza-Chef Péter Magyar ist die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán bereits gescheitert. Allerdings muss der Herausforderer nächstes Jahr noch bei der Parlamentswahl in Ungarn reüssieren.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

Dem Bericht zufolge wurden damals mehr als 320 Kinder in staatlicher Obhut Opfer sexueller Gewalt, 77 von ihnen wurden demnach missbraucht. Das Betreuungspersonal kritisierte laut dem Bericht zudem, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft Ermittlungen ohne Anklage einstellten. Als Grund dafür sei meist ein Mangel an Beweisen genannt worden, hieß es.

Orbán räumt Kinderschutz offiziell höchste Priorität ein
Orbán regiert Ungarn seit 15 Jahren, nach einer ersten vierjährigen Amtszeit bis 2002. Er ist damit der dienstälteste europäische Regierungschef. Seit seiner Rückkehr an die Macht 2010 hat der rechtsnationale Politiker nach eigenen Angaben dem Kinderschutz in seiner Politik höchste Priorität eingeräumt. In den vergangenen Jahren wurde seine Regierung jedoch von mehreren Missbrauchsskandalen erschüttert. Der Bericht dürfte die Wut gegen die amtierende Regierung weiter anheizen. 

