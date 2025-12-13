Missbrauch-Bericht jahrelang „vertuscht“?

Orbán räumt Kinderschutz offiziell höchste Priorität ein

Orbán regiert Ungarn seit 15 Jahren, nach einer ersten vierjährigen Amtszeit bis 2002. Er ist damit der dienstälteste europäische Regierungschef. Seit seiner Rückkehr an die Macht 2010 hat der rechtsnationale Politiker nach eigenen Angaben dem Kinderschutz in seiner Politik höchste Priorität eingeräumt. In den vergangenen Jahren wurde seine Regierung jedoch von mehreren Missbrauchsskandalen erschüttert. Der Bericht dürfte die Wut gegen die amtierende Regierung weiter anheizen.