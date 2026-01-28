LGBTQ-Demo: Klage gegen Budapester Bürgermeister

Karácsony ist „stolz“ auf seine Anklage

Die Staatsanwaltschaft strebt die Verhängung einer Geldstrafe per Strafbefehl ohne Hauptverhandlung an, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Stadtchef selbst sieht sich als „stolzen Angeklagten“. „Denn das scheint der Preis zu sein, den man in diesem Land zahlen muss, wenn man für die eigene Freiheit und die der anderen eintritt“, erklärte der 50 Jahre alte Politiker.