Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Veranstaltung verboten

LGBTQ-Demo: Klage gegen Budapester Bürgermeister

Außenpolitik
28.01.2026 19:46
Bürgermeister Gergely Karácsony am Weg zu seiner polizeilichen Einvernahme im August 2025
Bürgermeister Gergely Karácsony am Weg zu seiner polizeilichen Einvernahme im August 2025(Bild: APA/AFP/Attila Volgyi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Trotz eines Verbots nahmen im Juni, wie berichtet, Zehntausende Menschen an dem sogenannten Pride-Marsch in Budapest teil, darunter auch zahlreiche Spitzenpolitiker aus ganz Europa. Die ungarischen Behörden nahmen nach der LGBTQ-Veranstaltung Ermittlungen gegen Veranstalter und Verantwortliche auf. Im Fokus der Ermittlungen stand unter anderem der liberale Bürgermeister Gergely Karácsony. Nun ist er auch angeklagt worden.

0 Kommentare

Die Demonstration entwickelte sich zu einem der größten Proteste gegen die Regierung des nationalkonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orbán seit Jahren. Die Polizei hatte den Marsch unter Berufung auf ein im März 2025 verabschiedetes Kinderschutzgesetz untersagt. Karácsony hatte versucht, dies zu umgehen, indem er die Demonstration als städtische Veranstaltung anmeldete.

Karácsony ist „stolz“ auf seine Anklage
Die Staatsanwaltschaft strebt die Verhängung einer Geldstrafe per Strafbefehl ohne Hauptverhandlung an, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Stadtchef selbst sieht sich als „stolzen Angeklagten“. „Denn das scheint der Preis zu sein, den man in diesem Land zahlen muss, wenn man für die eigene Freiheit und die der anderen eintritt“, erklärte der 50 Jahre alte Politiker.

Kritiker sehen in dem Vorgehen einen weiteren Schritt zur Einschränkung demokratischer Freiheiten vor der Parlamentswahl am 12. April. Umfragen zufolge liegt die neue Mitte-Rechts-Partei Tisza derzeit neun bis zwölf Prozentpunkte vor Orbáns Fidesz-Partei.

Lesen Sie auch:
Der Budapester Bürgermeister Gergely Karacsony wird auf der Pride von einem Teilnehmer umarmt – ...
Nach Pride-Parade
Polizei ermittelt gegen Budapester Bürgermeister
08.07.2025
Gegendemo war erlaubt
Ungarn: Nächste Pride trotz Verbot abgehalten
04.10.2025
Teilnehmer-Rekord
Pride-Verbot war „fettes Eigentor“ für Orbán
29.06.2025

Österreichs Grüne und SPÖ fordern Eingreifen der EU
SPÖ-Nationalratsabgeordneter Mario Lindner sieht in dem Vorgehen einen „klaren Angriff auf die Grundwerte Europas“. „Einen Bürgermeister, der in seiner gewählten Funktion eine friedliche Kundgebung für Menschenrechte mit mehr als 200.000 Teilnehmern möglich gemacht hat, dafür aus offensichtlich politischen Gründen zu verfolgen, ist vollkommen inakzeptabel“, kritisierte der Gleichbehandlungssprecher.

Lindner forderte ebenso wie die Grün-Abgeordneten David Stögmüller und Meri Disoski ein Eingreifen der EU in diesem Fall. „Das ist ein Test, ob die EU ihre eigenen Werte verteidigt – und daraus müssen endlich konkrete Konsequenzen folgen“, teilten die beiden Abgeordneten am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
238.184 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
131.639 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
123.606 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Mehr Außenpolitik
Veranstaltung verboten
LGBTQ-Demo: Klage gegen Budapester Bürgermeister
US-Flüssiggas
Sorge über wachsende Abhängigkeit der EU
Tirol Werbung regt auf
„Blamage“, „Spaltung“ oder „perfekt für Fasching“?
Pilnacek-U-Ausschuss
Fehlende Thermometer und flotte Spurensicherungen
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf