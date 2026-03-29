Pfleger (57) ertappte Dieb auf frischer Tat

Schockerlebnis für einen 57-jährigen Slowaken Samstagabend in Hellmonsödt. Der Pfleger ertappte im Haus seines Schutzbefohlenen (65) einen Einschleichdieb auf frischer Tat. Der Unbekannte konnte flüchten.
Gegen 18.45 Uhr traf der Pfleger (57) – er betreut den 65-jährigen Hausbesitzer – auf den Dieb. Der Unbekannte war zuvor über eine aufgezwängte Terrassentür in das Wohnhaus in Hellmonsödt eingedrungen.
Polizei bittet um Hinweise
Nach dem Ertapptwerden ergriff der Einschleichdieb über die Terrasse die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Laut Polizei soll der Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 170 groß und mit grünem Mantel und grüner Hose bekleidet sein.
Hinweise werden unter 059 133-4335 erbeten.
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