Pfleger (57) ertappte Dieb auf frischer Tat

Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Ertapptwerden ergriff der Einschleichdieb über die Terrasse die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Laut Polizei soll der Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 170 groß und mit grünem Mantel und grüner Hose bekleidet sein.