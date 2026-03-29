Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tür aufgezwängt

Pfleger (57) ertappte Dieb auf frischer Tat

Oberösterreich
29.03.2026 17:00
Der Unbekannt war über eine Terrassentür ins Haus gelangt.
Der Unbekannt war über eine Terrassentür ins Haus gelangt.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Schockerlebnis für einen 57-jährigen Slowaken Samstagabend in Hellmonsödt. Der Pfleger ertappte im Haus seines Schutzbefohlenen (65) einen Einschleichdieb auf frischer Tat. Der Unbekannte konnte flüchten. 

0 Kommentare

Gegen 18.45 Uhr traf der Pfleger (57) – er betreut den 65-jährigen Hausbesitzer – auf den Dieb. Der Unbekannte war zuvor über eine aufgezwängte Terrassentür in das Wohnhaus in Hellmonsödt eingedrungen.

Polizei bittet um Hinweise
Nach dem Ertapptwerden ergriff der Einschleichdieb über die Terrasse die Flucht und konnte unerkannt entkommen. Laut Polizei soll der Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 170 groß und mit grünem Mantel und grüner Hose bekleidet sein.

Hinweise werden unter 059 133-4335 erbeten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
29.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung
Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
130.163 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
128.109 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
127.386 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
960 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
955 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
955 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Tür aufgezwängt
Pfleger (57) ertappte Dieb auf frischer Tat
Alles rund um Ostern
Diese zehn Abenteuer machen Lust auf Ferien
Krone Plus Logo
Ex-Miss Julia Furdea
Leute denken: „Die ist nur schön, kann aber nix“
Buch zu OÖ
Literaturkick: Bleiben oder Gehen als Lebensgefühl
Krone Plus Logo
An allen Schulen in OÖ
Ethik-Pflicht soll „Religions-Freistunde“ ersetzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf