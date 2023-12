Diebische Pflegerin stahl mehr als 100.000 Euro

Nicht nur in Österreich aktiv

Sie soll aber nicht nur in Österreich in fremde Kassen gegriffen haben: Auch in Deutschland und Ungarn werden ihr Diebstähle zur Last gelegt. Ob sie überall gestohlen hätte, will der Richter von der Angeklagten wissen? „Nein, nicht überall“, so die Antwort. Nur wenn der Gesundheitszustand ihrer angeblich herzkranken Tochter schlecht gewesen sei, habe sie Geld von ihren Schützlingen genommen.