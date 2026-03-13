Pfleger stahl Schmuck von betagtem Ehepaar (84,87)

Pfleger geständig

Der 47-Jährige konnte wenig später von einer Polizeistreife unweit des Tatorts gestellt und kontrolliert werden. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten die Wertgegenstände im Koffer des Slowaken. Sie waren in einer Socke versteckt. Der Mann gab alles zu und wird angezeigt.