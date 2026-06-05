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Jubel! Helene Fischer schreibt Chart-Geschichte

Society International
05.06.2026 16:25
Porträt von krone.at
Von krone.at

Helene Fischer steht mit ihrem neuen Song „Heute Nacht“ zum ersten Mal als Solokünstlerin an der Spitze der deutschen Singlecharts. Das Lied landet eine Woche nach seiner Veröffentlichung auf Platz eins, wie GfK Entertainment als Ermittler der Hitparade mitteilte. 

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Die Schlagersängerin hatte erstmals einen Nummer-eins-Hit Ende 2023 mit der Neuauflage von „Atemlos durch die Nacht“ – allerdings zusammen mit Rapperin Shirin David und damit nicht allein.

Helene Fischers neue Hit ist direkt auf dem ersten Platz der deutschen Single-Charts gelandet.
Helene Fischers neue Hit ist direkt auf dem ersten Platz der deutschen Single-Charts gelandet.(Bild: APA-Images / dpa / Jens Kalaene)

Zuvor hatte es der 2013 veröffentlichte Schlager-Klassiker maximal auf Platz drei in den Single-Charts geschafft. Mit „Heute Nacht“ liefert die 41-jährige Musikerin einen poppigen Schlager mit eingängiger Melodie und kraftvollem Refrain. In der neuen Single singt sie wieder über die großen Gefühle. Das Lied hat den typischen Mitwipp-Faktor.

„Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans. ‘Heute Nacht‘ ist für mich etwas ganz Besonderes, weil dieser Song den Beginn eines neuen musikalischen Kapitels markiert“, meinte Fischer. Dass er direkt auf Platz eins einsteige, mache sie „stolz und glücklich“. Die Sängerin geht vom 10. Juni bis 17. Juli auf Stadiontour. Am 11. Juli spielt sie im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

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