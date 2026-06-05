Russland und USA: Hat sich Ihre Meinung geändert?

Das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Vor allem die internationale Politik unter US-Präsident Donald Trump wird von vielen kritisch bewertet. Gleichzeitig bleibt Russland trotz des Ukraine-Krieges für einen Teil der Bevölkerung ein differenziert betrachteter Akteur auf der Weltbühne. Wie hat sich Ihre Meinung über die Jahre geändert?
Die Ergebnisse einer Umfrage zeigen, wie stark sich geopolitische Wahrnehmungen verändern können. Während die USA lange als wichtiger Partner des Westens galten, sorgen Handelskonflikte, außenpolitische Spannungen und kontroverse Entscheidungen der amerikanischen Führung für wachsende Skepsis. Russland wiederum wird von manchen weiterhin als Bedrohung gesehen, von anderen aber weniger kritisch beurteilt als noch vor einigen Jahren. Die Debatte darüber wird zunehmend emotional geführt.
Hat sich Ihr Blick auf die USA oder Russland in den vergangenen Jahren verändert? Welche Rolle spielen internationale Konflikte, Medienberichte und politische Entscheidungen für Ihre Einschätzung? Sind die Vereinigten Staaten tatsächlich eine größere Gefahr für den Weltfrieden als Russland? Welchen Einfluss haben die Großmächte heute überhaupt noch auf Österreich und Europa? Teilen Sie Ihre Meinung mit uns!
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