Russland und USA: Hat sich Ihre Meinung geändert?

Das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Vor allem die internationale Politik unter US-Präsident Donald Trump wird von vielen kritisch bewertet. Gleichzeitig bleibt Russland trotz des Ukraine-Krieges für einen Teil der Bevölkerung ein differenziert betrachteter Akteur auf der Weltbühne. Wie hat sich Ihre Meinung über die Jahre geändert?