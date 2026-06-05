Wirbel um Strafbeglaubigung beim Titelrivalen

Spitzenduo fehlt, Rehberg-Debüt steht an

Beim STC ist indes klar: Filip Misolic wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Der Steirer ist nach seiner schweren, Mitte Februar erlittenen Sehnenverletzung zwar auf dem Weg zurück. Allerdings will Österreichs Topspieler vor dem geplanten Comeback in Wimbledon kein unnötiges Risiko eingehen. „Ich wäre wirklich gerne gekommen, hätte schon heuer meine Premiere für den Meister geben wollen. Nach Rücksprache mit dem Management und Trainer steht leider fest, dass wir zu diesem Zeitpunkt sehr vorsichtig sein müssen“, teilte der Misolic den Volksgärtnern mit. Ebenso fehlen wird Vorzeige-Salzburger Gabriel Schmidt – allerdings aus erfreulichem Grund. Seine Hochzeitsfeier steht in Oberndorf an.