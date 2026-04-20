Laut Orbán könnte heute bereits wieder Öl fließen

EU-Delegation verhandelt bereits mit Magyar

Am Wochenende besprachen sich der Chef der oppositionellen Tisza-Partei und sein Team mit Vertretern der Europäischen Kommission über Schritte zur möglichen Freigabe eingefrorener EU-Mittel. Wegen Bedenken hinsichtlich Korruption und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn unter der bisherigen Regierung zahlt die EU für das Land vorgesehene Mittel in Milliardenhöhe bisher nicht aus. Das soll sich nun bald ändern. Die „Rückholung der uns zustehenden Milliarden“ ist auch eines der Wahlversprechen Magyars. Die Uhr tickt allerdings, denn bis August muss die neue Regierung konkrete Pläne vorlegen, wie man die Probleme aus dem Weg räumen möchte. Andernfalls droht ein Teil der Gelder zu verfallen.