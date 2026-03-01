Madonna heizt im sexy Bustierkleid Mailand ein

In Mailand nahm die Sängerin – ganz in Schwarz, mit Bustier-Minikleid, transparenten Strümpfen und High Heels – in der ersten Reihe Platz.

Modeschau in Madonnas Biopic?

Die Defilee-Inszenierung, untermalt von ihren größten Hits, erhielt zusätzliche Aufmerksamkeit durch Hinweisschilder am Eingang: Während der Show wurden Aufnahmen durch eine externe Produktionsfirma gemacht. Beobachter sehen dies als möglichen Hinweis darauf, dass Szenen des Mailänder Laufstegs in das geplante Biopic über Madonnas Leben einfließen könnten, bei dem sie selbst Regie führen und am Drehbuch mitarbeiten soll.