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Blutiger Kälte-Schock!

Brooks Nader: „Nehmt eure Nippelpiercings raus!“

Society International
21.04.2026 17:00
Kälte-Schock! Model Sarah Jane Nader musste schmerzhaft erfahren, dass Metall und Minusgrade ...
Kälte-Schock! Model Sarah Jane Nader musste schmerzhaft erfahren, dass Metall und Minusgrade keine gute Kombination sind!(Bild: Krone KREATIV/PPS/www.PPS.at, www.instagram.com/brooksnader, https://www.instagram.com/sarahjanenader)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Model Brooks Nader (29) sorgt mit einer krassen Story über ihre Schwester Sarah Jane Nader (22) für Aufsehen: Blutige Laken – ausgelöst durch Eiseskälte!

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Was da passiert ist? Die Nader-Schwestern befinden sich derzeit auf einer Reise um den Polarkreis, die in Spitzbergen, Norwegen, endet. Sarah Jane Nader, die jüngere Schwester der neuen „Baywatch“-Ikone, bekam bei Minus-Temperaturen in Norwegen plötzlich Probleme mit ihren Brustwarzen-Piercings – sie begannen zu bluten!

Reality‑Star Sarah Jane Nader im April in Malibu – ihr semitransparentes Shirt lässt erahnen, ...
Reality‑Star Sarah Jane Nader im April in Malibu – ihr semitransparentes Shirt lässt erahnen, dass sie keine Angst vor auffälligen Accessoires hat.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Blutiger Schnappschuss
Und was macht ihre Schwester Brooks? Die postete sogleich einen schockierenden Schnappschuss des blutigen Lakens von Sarah direkt auf Instagram.

„PSA (Public Service Announcement – Öffentlicher Hinweis): Nehmt eure Nippelringe raus, bevor ...
„PSA (Public Service Announcement – Öffentlicher Hinweis): Nehmt eure Nippelringe raus, bevor ihr in die Arktis fahrt!!!“(Bild: www.instagram.com/brooksnader)

Ihr dringender Rat an alle: „Nehmt eure Nippelringe raus, bevor ihr in die Arktis fahrt!!!“

Zitat Icon

Nehmt eure Nippelringe raus, bevor ihr in die Arktis fahrt!

Brooks Nader

Bild: PPS/www.PPS.at

Schwester Sarah Jane nahm die Situation mit Humor. Statt sich verrückt zu machen, postete sie Fotos, auf denen sie den oberen Teil ihres schwarzen Schneeanzugs öffnet und spielerisch in ihre Thermokleidung blickt – als wolle sie selbst nachsehen, ob alles in Ordnung ist.

Dazu schrieb sie lachend: „Ich überprüfe die Ringe.“ Die Botschaft dahinter ist klar: Keine Sorge, mir geht’s gut! Kälte kann zwar zwicken, aber ich stecke das locker weg.

Bevor die Fahrt mit dem Schneemobil losgeht, überprüft Sarah Jane noch einmal ihre Brustwarzen ...
Bevor die Fahrt mit dem Schneemobil losgeht, überprüft Sarah Jane noch einmal ihre Brustwarzen ... Wird schon nichts sein!(Bild: https://www.instagram.com/sarahjanenader)

Nader-Schwestern sorgen für Aufsehen
Sarah Jane Nader ist die jüngste Schwester des bekannten US‑Models Brooks Nader. Internationale Aufmerksamkeit erhielt sie vor allem durch die US‑Doku‑Serie „Love Thy Nader“, die 2025 auf Disney+ und Hulu startete.

Brooks Nader und ihre Schwestern
Brooks Nader und ihre Schwestern(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die Reality‑Show begleitet das Leben von Sarah Jane und ihren drei Schwestern – Brooks, Mary Holland und Grace Ann – in New York City.

Brooks Nader spielt in der neuen „Baywatch“-Serie eine der Hauptrollen.
Brooks Nader spielt in der neuen „Baywatch“-Serie eine der Hauptrollen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Mary Holland Nader, Brooks Nader und Sarah Jane Nader bei den Fashion Los Angeles Awards
Mary Holland Nader, Brooks Nader und Sarah Jane Nader bei den Fashion Los Angeles Awards(Bild: AP/Jordan Strauss)

Als Model steht Sarah Jane bei renommierten Agenturen wie Freedom Models unter Vertrag und arbeitet für verschiedene Fashion‑Kampagnen sowie Editorials. Gleichzeitig hat sie sich als Influencerin eine große Community aufgebaut: Auf TikTok und Instagram gewährt sie ihren Followern Einblicke in ihren Alltag als Model und ihr Leben in New York.

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