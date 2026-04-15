Madonna: „Wir müssen tanzen, feiern und beten“

Nach ungefähr sieben Jahren hat Popikone Madonna wieder ein neues Studioalbum angekündigt. Auf Instagram präsentierte sie einen kurzen Vorgeschmack. „Wir müssen tanzen, feiern und mit unseren Körpern beten. Das sind Dinge, die wir seit Jahrtausenden tun (...)“, heißt es in einem Songausschnitt.
Es seien „wahrhaft spirituelle Praktiken“ und die Tanzfläche ein „ritueller Raum“. Bewegung würde die Sprache ersetzen, singt die Musikerin. Der kurze Songausschnitt lässt erahnen, dass Madonna (67) auf dem neuen Album Inspiration aus der House Music zieht. Sie sei stark von Dance Music geprägt, sagte die 67-Jährige. „Die Leute denken, dass Tanzmusik oberflächlich ist, aber sie liegen völlig falsch“, zitierten unter anderem die Medien „Rolling Stone“ und „Billboard“ Madonna.
Das neue Album trägt den Titel „Confessions on a Dance Floor: Part II“ und soll am 3. Juli erscheinen. Es knüpft an das erfolgreiche Dance-Album aus dem Jahr 2005 an. Laut Berichten arbeitete die Popsängerin wieder mit Produzent Start Price zusammen, der schon am ursprünglichen „Confessions on a Dance Floor“ beteiligt war. Ein bekannter internationaler Hit des damaligen Werks ist beispielsweise „Hung Up“.
Hier sehen Sie das Cover des neuen Albums:
Die US-Amerikanerin veröffentlichte auf ihrem Account das Cover, das sie mit einem Schleier bedeckt, in einem kurzen und transparenten Minikleid zeigt. Dazu trägt sie lange Strümpfe und schwarze Stöckelschuhe. Gleichzeitig wurden alle älteren Beiträge vom Profil gelöscht.
Es handelt sich um Madonnas erstes vollständiges Album seit rund sieben Jahren und ihr 15. Studioalbum. Die Sängerin hatte angedeutet, dass sie nach ihrer Rückkehr zu Warner Records an neuer Dance-Musik arbeite.
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