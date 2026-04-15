Madonna: „Wir müssen tanzen, feiern und beten“

Es seien „wahrhaft spirituelle Praktiken“ und die Tanzfläche ein „ritueller Raum“. Bewegung würde die Sprache ersetzen, singt die Musikerin. Der kurze Songausschnitt lässt erahnen, dass Madonna (67) auf dem neuen Album Inspiration aus der House Music zieht. Sie sei stark von Dance Music geprägt, sagte die 67-Jährige. „Die Leute denken, dass Tanzmusik oberflächlich ist, aber sie liegen völlig falsch“, zitierten unter anderem die Medien „Rolling Stone“ und „Billboard“ Madonna.