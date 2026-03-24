Kopftuchverbot: So wird es ab Herbst ablaufen

Die letzten Vorbereitungen für das Kopftuchverbot ab Herbst in den heimischen Schulen laufen. Der „Krone“-Schulratgeber Manfred Jordan erklärt, was Eltern und Lehrer diesbezüglich beachten müssen – und was bei Verstößen droht.
Das vom Nationalrat beschlossene Schulrechtspaket beinhaltet unter anderem das viel kritisierte, explizite Kopftuchverbot in Schulen (öffentliche und private) und auf der Schulliegenschaft für Mädchen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. „Es gilt nicht für Schulveranstaltungen, schulbezogene Veranstaltungen oder dislozierten Unterricht (Schwimmunterricht außerhalb der Schule, Ausflüge, Exkursionen etc.). In Kraft tritt es mit dem Schuljahr 2026/2027“, informiert Armin Andergassen, Schulrechtsexperte in der Tiroler Bildungsdirektion.
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