Erstes Ostern im Amt
Das macht Papst Leo XIV. anders als Franziskus
Es ist sein erstes Osterfest als Pontifex. Papst Leo XIV. will bei den Gottesdiensten in der Karwoche wieder zu einer österlichen Tradition zurückkehren und einige Sachen anders machen als Papst Franziskus, der vergangenes Jahr am Ostermontag verstorben ist.
Papst Leo XIV. wird am Gründonnerstag (2. April) bei einem Gottesdienst um 17.30 Uhr in seiner Bischofskirche, der Lateranbasilika in Rom, selbst die traditionelle Fußwaschung vornehmen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird zwölf römischen Priestern die Füße waschen, teilte der Vatikan am Dienstag mit.
Anders als Franziskus wird Leo XIV. die traditionelle Fußwaschung am Gründonnerstag also nicht in einem Gefängnis, sondern so wie frühere Päpste wieder in der Lateranbasilika vollziehen. Papst Franziskus (2013 – 2025) hatte für die Feier der Fußwaschung Orte wie Gefängnisse oder Aufnahmeeinrichtungen für Migranten gewählt.
Das Osterfest
Ostern ist das höchste Fest im christlichen Glauben.
Am Gründonnerstag gedenken die Christen dem letzten Abendmahl. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße.
Am Karfreitag wurde Jesus zum Tode verurteilt und gekreuzigt.
Am Ostersonntag feiern die Christen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.
Papst trägt Kreuz selber
Am Karfreitag (3. April) wird Papst Leo wieder zu einer Tradition zurückkehren und bei der Prozession das Kreuz zur Erinnerung an den Leidensweg Jesu selbst tragen. In den vergangenen Jahren hatten wegen des schlechten Gesundheitszustands von Franziskus verschiedene Gläubige das Kreuz getragen.
Segen am Sonntag
Am Ostersonntag (5. April) nach einer großen Messe wird der Pontifex auf dem Petersplatz vor mehreren Zehntausenden Menschen den Segen „Urbi et orbi“ („Der Stadt und dem Erdkreis“) spenden. Im Vorjahr waren 35.000 Menschen am Peterplatz gewesen, als Franziskus den Segen gespendet hatte.
Während Franziskus die Liturgie bewusst an die „Ränder“ der Gesellschaft getragen hatte, scheint Leo XIV. den Ritus nun wieder stärker in seine kirchliche und traditionsgebundene Dimension zurückführen zu wollen.
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