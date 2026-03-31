Das macht Papst Leo XIV. anders als Franziskus

Ostern ist das höchste Fest im christlichen Glauben.

Am Gründonnerstag gedenken die Christen dem letzten Abendmahl. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße.

Am Karfreitag wurde Jesus zum Tode verurteilt und gekreuzigt.

Am Ostersonntag feiern die Christen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.