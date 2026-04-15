„Kann jemand Papst Leo sagen, dass der Iran …“

Trump glaubt, dass der Iran-Krieg „fast vorbei ist“

Was den Iran betrifft, so meinte Trump am Dienstag gegenüber dem US-Sender Fox News: „Ich glaube der Krieg ist fast vorbei.“ Der Republikaner hatte zuvor eine mögliche neue Gesprächsrunde mit dem Iran in den kommenden Tagen angedeutet. Die „New York Post“ zitierte Trump am Dienstag mit den Worten, „in den nächsten zwei Tagen“ könne Bewegung in die Sache kommen. Eine erste Verhandlungsrunde am Wochenende war ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Trump kündigte daraufhin eine Blockade iranischer Häfen in der Straße von Hormuz an, die am Montagnachmittag in Kraft trat.

UNO-Generalsekretär António Guterres zufolge ist eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges sehr wahrscheinlich. Es gebe entsprechende Anzeichen, sagte er vor Journalisten. Pakistan stehe mit beiden Seiten in Kontakt, sagten zwei Insider. „Wir haben uns an den Iran gewandt und eine positive Antwort erhalten, dass sie für eine zweite Gesprächsrunde offen sind“, erklärte ein ranghoher Vertreter der pakistanischen Regierung.