Anne Hathaway stürzt bei Dreharbeiten in New York

Schreck-Moment bei den Dreharbeiten zu „Der Teufel trägt Prada 2“: Hollywoodstar Anne Hathaway (42) verlor auf einer Treppe das Gleichgewicht und stürzte – und das direkt vor laufenden Kameras!
Fotos zeigen die Schauspielerin im schicken Andy-Sachs-Look: helle, transparente Bluse, schwarzer Faltenrock, Sonnenbrille, High-Heels. Doch genau die wurden ihr zum Verhängnis. Der Absatz brach ab – Hathaway landete unsanft auf dem Po.
War es ein Unfall oder Teil des Drehbuchs? Noch unklar! Fest steht: Hathaway selbst nahm’s mit Humor. Lachend rief sie den Umstehenden zu: „Mir geht es gut!“ – und stand sofort wieder auf. Ganz Profi eben.
Lang ersehntes Sequel
Ob die Szene inszeniert war, ist unklar. Wir gehen jedoch davon aus, dass Hathaway da tatsächlich hingefallen ist. Eine solche Szene würde vermutlich eine Stuntfrau für sie machen, um die Schauspielerin nicht zu gefährden. Gelöst wird das Rätsel spätestens beim Filmstart.
Der Vorfall passierte kurz nach Drehstart des lang ersehnten Sequels, das 20 Jahre nach dem Original ins Kino kommt.
Regie führt erneut David Frankel (66). Mit dabei: Meryl Streep (76) als Mode-Drachen Miranda Priestly, Emily Blunt (42), Stanley Tucci (64) – und sogar Heidi Klum (52) hat einen Auftritt!
Der Film basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die zuvor für Modejournalistin Wintour gearbeitet hatte. Wintour selbst hatte erst kürzlich bekanntgegeben, dass sie als langjährige Chefredakteurin der US-„Vogue“ zurücktreten wolle.
