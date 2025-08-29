Anne Hathaway stürzt bei Dreharbeiten in New York

Lang ersehntes Sequel

Ob die Szene inszeniert war, ist unklar. Wir gehen jedoch davon aus, dass Hathaway da tatsächlich hingefallen ist. Eine solche Szene würde vermutlich eine Stuntfrau für sie machen, um die Schauspielerin nicht zu gefährden. Gelöst wird das Rätsel spätestens beim Filmstart.