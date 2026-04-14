Anne Hathaway sorgt in Hauch von Nichts für Wirbel

Wow, was für ein Auftritt! Anne Hathaway, die bald in der Kultrolle der Andy Sachs in „Der Teufel trägt Prada 2“ zu sehen sein wird, sorgte am Montagabend bei der Premiere ihres neuen Films „Mother Mary“ für Aufsehen. Die Schauspielerin kam auf den Red Carpet in New York nämlich in einem Hauch von Nichts.