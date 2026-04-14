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Premiere im Nacktkleid

Anne Hathaway sorgt in Hauch von Nichts für Wirbel

Star-Style
14.04.2026 15:36
Anne Hathaway sorgte in einem Hauch von Nichts bei der Premiere ihres Films „Mother Mary“ für ...
Anne Hathaway sorgte in einem Hauch von Nichts bei der Premiere ihres Films „Mother Mary“ für Begeisterung.(Bild: AP/Evan Agostini)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wow, was für ein Auftritt! Anne Hathaway, die bald in der Kultrolle der Andy Sachs in „Der Teufel trägt Prada 2“ zu sehen sein wird, sorgte am Montagabend bei der Premiere ihres neuen Films „Mother Mary“ für Aufsehen. Die Schauspielerin kam auf den Red Carpet in New York nämlich in einem Hauch von Nichts.

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Anne Hathaway ist derzeit von den roten Teppichen rund um den Globus nicht mehr wegzudenken. Während sie zuletzt mit zahlreichen Auftritten die lang erwartete Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada 2“ promotete, erschien sie am Montagabend in New York zur Premiere des Streifens „Mother Mary“. Und sorgte dort für ein wahres Blitzlichtgewitter!

Durchsichtiger Stoff mit Wow-Effekt
Denn das Kleid, in das die 43-Jährige für diesen Auftritt geschlüpft war, hatte es wahrlich in sich. Das Dress des Labels Lever Couture bestand nämlich lediglich aus silbernen, hauchzarten und nahezu durchsichtigen Stoffbahnen, die gerade mal das Nötigste verbargen. 

Das Kleid bestand aus hauchzarten Stoffbahnen und setzte Hathaways Beine in Szene.
Das Kleid bestand aus hauchzarten Stoffbahnen und setzte Hathaways Beine in Szene.(Bild: AP/Evan Agostini)
Gemeinsam mit Kollegin Michaela Coel posierte Hathaway für die Fotografen.
Gemeinsam mit Kollegin Michaela Coel posierte Hathaway für die Fotografen.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)

Und damit nicht genug: Auch seitlich war das Kleid so tief ausgeschnitten, dass man ziemlich tiefe Einblicke erhaschen konnte. Ein langer Beinschlitz und silberne High Heels sorgten zudem dafür, dass Hathaways lange Beine in Szene gesetzt wurden.

Das Kleid bot zudem tiefe Einblicke.
Das Kleid bot zudem tiefe Einblicke.(Bild: AP/Evan Agostini)

Teurer Designer-Schmuck
Aber nicht nur das Kleid der Schauspielerin war ein wahrer Hingucker, sondern auch der Schmuck, den sie an diesem Tag angelegt hatte.

Die Diamant- und Smaragdschmuckstücke, die allesamt aus dem Hause Bulgari stammten, hatten einen Gesamtwert von über 100.000 US-Dollar. Kein Wunder, dass die edlen Juwelen im Blitzlichtgewitter funkelten, was das Zeug hielt.

Anne Hathaway trug funkelnden Schmuck von Bulgari.
Anne Hathaway trug funkelnden Schmuck von Bulgari.(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)
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In „Mother Mary“ geht es um die angeschlagene Freundschaft zwischen der Musikerin Mother Mary (Anne Hathaway), die kurz vor ihrem Bühnen-Comeback steht, und der Modedesignerin Sam (Michaela Coel), die den ikonischen Stil der Sängerin zu Beginn ihrer Karriere geprägt hat. 

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