Frau von Hai attackiert: Schwebt in Lebensgefahr

In Australien hat es in diesem Jahr schon vier tödliche Hai-Angriffe gegeben. Erst vor einer Woche war ein Taucher vor der Küste Westaustraliens von einem Hai angegriffen und getötet worden. Fachleute führen die zunehmenden Hai-Angriffe auf die Überfischung der Meere und steigende Meerestemperaturen zurück.