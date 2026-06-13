Vor Strand in Sydney
Frau von Hai attackiert: Schwebt in Lebensgefahr
In Australien hat ein Hai eine Frau angegriffen und dabei schwer verletzt. Passanten holten die etwa 30 Jahre alte Schwimmerin aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr.
Der Raubfisch attackierte die etwa 30 Jahre alte Frau am Samstag beim Schwimmen am Coogee Beach in Sydney, wie die Polizei mitteilte. Angrenzende Strände in den Vororten Clovelly und Bronte wurden vorsorglich geschlossen.
„Die Frau wurde von Passanten aus dem Wasser gezogen, die vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begannen“, erklärte die Polizei. Sie habe schwere Verletzungen an Armen und Beinen erlitten und schwebe in Lebensgefahr.
Laut der Organisation Surf Life Saving NSW war die Frau „halb bewusstlos und atmend“, als sie ins Krankenhaus gebracht wurde, wie die Zeitung „The Guardian“ berichtet. Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung, im Wasser sei Blut zu sehen gewesen.
In Australien hat es in diesem Jahr schon vier tödliche Hai-Angriffe gegeben. Erst vor einer Woche war ein Taucher vor der Küste Westaustraliens von einem Hai angegriffen und getötet worden. Fachleute führen die zunehmenden Hai-Angriffe auf die Überfischung der Meere und steigende Meerestemperaturen zurück.
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