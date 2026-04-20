„Ich habe den Hund genommen und wir sind gerannt“

Die junge Frau ging auf den Balkon, um Nachschau zu halten, da sah sie bereits den Großbrand am Nebengebäude, wie sie noch am Sonntagabend schilderte. „Ich habe nur gesehen: eine Riesen-Flamme. Es brennt.“ In einer ersten Reaktion lief sie zu ihrem Partner. „Ich hab’ leider sehr viel Panik geschoben, hab’ meinen Hund genommen, und dann sind wir rausgerannt.“