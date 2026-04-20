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Großbrand in Graz:

„Ich habe den Hund genommen und wir sind gerannt“

Steiermark
20.04.2026 10:55
Ana Carla Ranzinger hat den Brand als direkte Nachbarin miterlebt.
Ana Carla Ranzinger hat den Brand als direkte Nachbarin miterlebt.(Bild: Jauschowetz/grazwellness)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Mindestens 16 Personen mussten nach einem Großbrand am Sonntagabend in Graz-Straßgang im Krankenhaus behandelt werden. Der Schock sitzt auch bei den Nachbarn tief, wie eine Anrainerin der „Krone“ schildert.

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„Ich bin im Bett gelegen, es hat gepumpert, es hat geklescht, ich hab’ mir gedacht, die Nachbarn streiten“, sagt Ana Carla Ranzinger. Es war Sonntagabend kurz vor 20 Uhr, als in einem Mehrparteienhaus in Graz am Grillweg plötzlich ein Feuer ausbrach. Vom Erdgeschoß aus schlugen die Flammen auf die Fassade über, eine schwarze, dichte Rauchsäule umhüllte das gesamte Haus.

Die junge Frau ging auf den Balkon, um Nachschau zu halten, da sah sie bereits den Großbrand am Nebengebäude, wie sie noch am Sonntagabend schilderte. „Ich habe nur gesehen: eine Riesen-Flamme. Es brennt.“ In einer ersten Reaktion lief sie zu ihrem Partner. „Ich hab’ leider sehr viel Panik geschoben, hab’ meinen Hund genommen, und dann sind wir rausgerannt.“

„Unerträgliche Luft“
Von außen sah das Paar die „Riesen-Flammen“ am Nebengebäude. „Die Luft war draußen unerträglich“, sagt die Grazerin. „Wir sind ganz rübergegangen, um ein bisschen Luft zu kriegen.“

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