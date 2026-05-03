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Chaos in Supermarkt

Kunden drohten zu töten und schlugen Filialleiter

Wien
03.05.2026 13:36
Polizeieinsatz bei einem Supermarkt in der Rechten Wienzeile in Wien-Wieden.
Polizeieinsatz bei einem Supermarkt in der Rechten Wienzeile in Wien-Wieden.(Bild: Zwefo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Polizeieinsatz am helllichten Tag in einem Supermarkt in Wien-Wieden in der  Rechte Wienzeile. Zwei junge Männer (22 und 26) sorgten Samstagmittag für Chaos und Aufregung, nachdem sie sich im Geschäft auffällig und aggressiv verhalten hatten.

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Als der Filialleiter (34) die beiden mehrfach aufforderte, das Geschäft zu verlassen, eskalierte die Situation: Die Männer packten ihn plötzlich am Handgelenk und bedrohten ihn sogar mit dem Umbringen!

Faustschläge gegen die Rippen
Doch damit nicht genug: Einer der Täter trat wütend gegen die Eingangstür – die Glasschiebetür zerbarst. Unbezahlte Waren flogen durch die Luft und landeten am Boden. Gleichzeitig ging der zweite Mann auf den Filialleiter los, umklammerte ihn von hinten und verpasste ihm Faustschläge gegen die Rippen.

Dann die Flucht: Die beiden rannten in Richtung Kettenbrückengasse davon – doch weit kamen sie nicht. Alarmierte Polizisten konnten die Verdächtigen kurze Zeit später stoppen und festnehmen.

Lange Liste an Anzeigen
Bei der Durchsuchung wurde bei einem der Männer auch noch Suchtgift entdeckt. Jetzt hagelt es Anzeigen: wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz.

Für beide klickten die Handschellen – sie wurden bereits in eine Justizanstalt gebracht.

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