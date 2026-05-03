Kunden drohten zu töten und schlugen Filialleiter

Faustschläge gegen die Rippen

Doch damit nicht genug: Einer der Täter trat wütend gegen die Eingangstür – die Glasschiebetür zerbarst. Unbezahlte Waren flogen durch die Luft und landeten am Boden. Gleichzeitig ging der zweite Mann auf den Filialleiter los, umklammerte ihn von hinten und verpasste ihm Faustschläge gegen die Rippen.