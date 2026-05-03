Heli-Einsatz abgelehnt: Frau soll trotzdem zahlen

Zum Hintergrund: Ende Jänner war die Niederösterreicherin Kathrin E. im Skigebiet Dachstein-West auf der Piste unterwegs. Ein unbekannter Mann fuhr sie um, sie brach sich das Schlüsselbein. Der Mann beging Fahrerflucht und wurde bis heute nicht gefunden. Laut Volksanwaltschaft dachte sich die Verletzte schon bei der Erstversorgung: „Ein Hubschraubereinsatz ohne private Versicherung, das könnte teuer werden.“ Ein Schneemobil brachte die Niederösterreicherin ins Tal. Dort untersuchte eine Ärztin die Frau und stellte nach Angaben der Volksanwaltschaft fest: Die Frau ist problemlos transportfähig.