Stammgast seit 60 Jahren: „Ich bin ja kein Fadl“

„Da sind einmal schöne Bilder und Fotos gehängt“, sagt Georg Kraus und deutet auf die kahlen Wände im Eingangsbereich des „Tröpferlbades“ in der Grazer Friedrichgasse. Nun erinnern nur noch dunkle Ränder an die einstige Dekoration. Der 64-jährige Steirer kommt dreimal pro Woche hierher, ihm entgeht nichts: „Oft ist er der Erste nach dem Aufsperren“, sagt Michael Steiner, die gute Seele des Hauses.