Wanderin (26) stürzte Hunderte Meter in den Tod

Zusammen mit ihren Eltern machte sich am Samstag eine 26-jährige Polin in Kaprun (Salzburg) zu einer Wanderung auf. Im Bereich des Mooserbodens trennten sich die Wege der Familie – die Eltern kehrten um, ihre Tochter beschloss, die Tour alleine fortzusetzen. Es sollte das letzte Mal sein, dass das Ehepaar sein Kind lebend gesehen hat ...