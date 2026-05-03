Wanderin (26) stürzte Hunderte Meter in den Tod

Zusammen mit ihren Eltern machte sich am Samstag eine 26-jährige Polin in Kaprun (Salzburg) zu einer Wanderung auf. Im Bereich des Mooserbodens trennten sich die Wege der Familie – die Eltern kehrten um, ihre Tochter beschloss, die Tour alleine fortzusetzen. Es sollte das letzte Mal sein, dass das Ehepaar sein Kind lebend gesehen hat ...
Zu einem vorher ausgemachten Treffpunkt erschien die 26-Jährige nicht. Nach einiger Zeit schlugen ihre Eltern Alarm. Eine Suchaktion von Bergrettung, Alpinpolizei samt Hubschrauber verlief bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags erfolglos.
Am Vormittag fanden Einsatzkräfte die Frau im Bereich des Wasserfallboden auf einer Seehöhe von knapp 1689 Metern auf. Die 26-Jährige war nicht mehr am Leben. Laut derzeitigem Ermittlungsstand ist die Polin mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Weg abgekommen und mehrere hundert Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt.
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