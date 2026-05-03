Nach OPEC-Paukenschlag: Jetzt wird mehr Öl gepumpt

Schwerer Schlag für das Kartell

Der Austritt gilt als bedeutender Einschnitt für die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), die ihren Sitz in Wien hat. Saudi-Arabien wird als De-facto-Anführer des Bündnisses gesehen, das bislang aus zwölf Mitgliedern besteht und gemeinsam mit Partnern – der sogenannten OPEC+ – rund 40 Prozent der weltweiten Erdölproduktion verantwortet. Zudem lagern etwa 75 Prozent der globalen Ölreserven in den Mitgliedsstaaten.