Mann kam aus Gefängnis und ermordete Mädchen (5)

Welle der Trauer und Wut

Der Tatverdächtige wurde festgenommen, soll am Dienstag vor Gericht in Darwin erscheinen. Bereits vor der Festnahme war es zu Ausschreitungen in Alice Springs gekommen: Wütende Menschen griffen ihn an, der 47-Jährige wurde daraufhin in einem Krankenhaus behandelt. Vor dem Gebäude setzten sich die Krawalle aber fort. Einige warfen der Polizei vor, den Mordverdächtigen zu schützen. Bei den Ausschreitungen, an denen sich ungefähr 400 Menschen beteiligten, wurden auch Sicherheitskräfte verletzt, Polizeiautos und Krankenwagen beschädigt. Inzwischen soll sich die Lage wieder beruhigt haben. Auch wegen der Unruhen laufen nun Ermittlungen.