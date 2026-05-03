Rekordjagd am See: „Es macht sehr viel Spaß“

Das Beach und Surf Fest in Neusiedl steuert auf eine neue Besucher-Bestmarke zu. Auch Promis wie Dorfmeister, Görgl, Bontus und Co. sind begeistert. Für Beach-Altmeister Horst gibt‘s am Sonntag auf der heimischen Tour nur ein Ziel, er will auf das Podium und im besten Falle den Titel.
Sommerwetter. Über 9200 Besucher. Und vor allem beim Beachvolleyball herrschte am Samstag allerbeste Stimmung. Als der Wiener Altstar Alex Horst mit Paul Pascariuc abends beim heimischen Tourstart in das Halbfinale einzog, gab’s „Alex“-Sprechchöre am Ufer des Sees. „Es macht sehr viel Spaß, hier zu spielen“, so der Vize-Weltmeister von 2017, der am Sonntag im besten Falle nach dem Titel greifen will. „Das ist unser Ziel.“
Auch Beach-Tausendsassa Robert Nowotny kam trotz frühem Aus seiner Schützlinge Lia Berger und Lilli Hohenauer – Österreichs Top-Damen scheiterten im Viertelfinale – beim „Krone“-Besuch ins Schwärmen: „Tolles Wetter, super Stimmung! Wir sind sehr froh, solche Turniere zu haben.“
Selbst die Promis waren in Neusiedl völlig im Sommer-Modus. „Ich bin schon öfters bei Beachvolleyball-Events dabei gewesen, mir taugt das sehr“, meinte etwa Doppel-Olympiasiegerin und „Krone“-Kolumnistin Michi Dorfmeister mit Tochter Lea – und grinste: „Dazu habe ich es gleich ein bisserl mit Shopping in Parndorf verbunden.“
Mit Lizz Görgl strahlte am Stand von Kia, Hauptsponsor des Beach und Surf Fests, eine andere Ski-Legende vor allem über die Wassersport-Bewerbe: „Ich liebe Windsurfen, habe das gesamte Material mehrfach. Ein guter Surf-Tag ist wie im Schnee ein guter Powder-Tag.“ Auch Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus war wie Sängerin Virginia Ernst begeistert: „Ich wollte ja über das Kia-Auto im Wasser springen, es war zu wenig Wind. Aber cool, dass hier soo viel los ist.“
20.000er-Marke wird fallen
Laut Veranstalter Daniel Hupfer liegt die Gesamt-Besucherzahl vor dem Abschlusstag bereits bei 16.400, dürfte am Sonntag „zum ersten Mal die 20.000er-Marke fallen. Wir sind richtig zufrieden und happy.“
Herren, Sonntag, Halbfinali ab 13.30 Uhr: Thurner/Antoni – Heidrich/Haussener (Sz), Horst/Pascariuc – Lejawa/Kantor (Pol). – Finale: 18.45 Uhr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.