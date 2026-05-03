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Neusiedl begeistert

Rekordjagd am See: „Es macht sehr viel Spaß“

Burgenland: Sport-Nachrichten
03.05.2026 12:44
Alex Horst (li.) und Paul Pascariuc vor vollen Rängen.
Alex Horst (li.) und Paul Pascariuc vor vollen Rängen.(Bild: Benni Schön)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Das Beach und Surf Fest in Neusiedl steuert auf eine neue Besucher-Bestmarke zu. Auch Promis wie Dorfmeister, Görgl, Bontus und Co. sind begeistert. Für Beach-Altmeister Horst gibt‘s am Sonntag auf der heimischen Tour nur ein Ziel, er will auf das Podium und im besten Falle den Titel.

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Sommerwetter. Über 9200 Besucher. Und vor allem beim Beachvolleyball herrschte am Samstag allerbeste Stimmung. Als der Wiener Altstar Alex Horst mit Paul Pascariuc abends beim heimischen Tourstart in das Halbfinale einzog, gab’s „Alex“-Sprechchöre am Ufer des Sees. „Es macht sehr viel Spaß, hier zu spielen“, so der Vize-Weltmeister von 2017, der am Sonntag im besten Falle nach dem Titel greifen will. „Das ist unser Ziel.“

Die vielen Gäste genossen am Samstag den Event am See.
Die vielen Gäste genossen am Samstag den Event am See.(Bild: Christina Plank)

Auch Beach-Tausendsassa Robert Nowotny kam trotz frühem Aus seiner Schützlinge Lia Berger und Lilli Hohenauer – Österreichs Top-Damen scheiterten im Viertelfinale – beim „Krone“-Besuch ins Schwärmen: „Tolles Wetter, super Stimmung! Wir sind sehr froh, solche Turniere zu haben.“

Lizz Görgl sang im VIP-Club mit Chartstürmer Sidrit Vokshi.
Lizz Görgl sang im VIP-Club mit Chartstürmer Sidrit Vokshi.(Bild: Lina Berger)

Selbst die Promis waren in Neusiedl völlig im Sommer-Modus. „Ich bin schon öfters bei Beachvolleyball-Events dabei gewesen, mir taugt das sehr“, meinte etwa Doppel-Olympiasiegerin und „Krone“-Kolumnistin Michi Dorfmeister mit Tochter Lea – und grinste: „Dazu habe ich es gleich ein bisserl mit Shopping in Parndorf verbunden.“ 

Valentin Bontus, Daniel Hupfer, Dompfarrer Anton Faber, Kia-Austria-Generalmanager Harald Hölzl ...
Valentin Bontus, Daniel Hupfer, Dompfarrer Anton Faber, Kia-Austria-Generalmanager Harald Hölzl und Co.(Bild: Christina Plank)

Mit Lizz Görgl strahlte am Stand von Kia, Hauptsponsor des Beach und Surf Fests, eine andere Ski-Legende vor allem über die Wassersport-Bewerbe: „Ich liebe Windsurfen, habe das gesamte Material mehrfach. Ein guter Surf-Tag ist wie im Schnee ein guter Powder-Tag.“ Auch Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus war wie Sängerin Virginia Ernst begeistert: „Ich wollte ja über das Kia-Auto im Wasser springen, es war zu wenig Wind. Aber cool, dass hier soo viel los ist.“

20.000er-Marke wird fallen

Laut Veranstalter Daniel Hupfer liegt die Gesamt-Besucherzahl vor dem Abschlusstag bereits bei 16.400, dürfte am Sonntag „zum ersten Mal die 20.000er-Marke fallen. Wir sind richtig zufrieden und happy.“

Herren, Sonntag, Halbfinali ab 13.30 Uhr: Thurner/Antoni – Heidrich/Haussener (Sz), Horst/Pascariuc – Lejawa/Kantor (Pol). – Finale: 18.45 Uhr.

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