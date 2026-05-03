Rekordjagd am See: „Es macht sehr viel Spaß“

Mit Lizz Görgl strahlte am Stand von Kia, Hauptsponsor des Beach und Surf Fests, eine andere Ski-Legende vor allem über die Wassersport-Bewerbe: „Ich liebe Windsurfen, habe das gesamte Material mehrfach. Ein guter Surf-Tag ist wie im Schnee ein guter Powder-Tag.“ Auch Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus war wie Sängerin Virginia Ernst begeistert: „Ich wollte ja über das Kia-Auto im Wasser springen, es war zu wenig Wind. Aber cool, dass hier soo viel los ist.“