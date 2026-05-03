„Weltmeister! Bin nicht dort, um bloß dabei sein“

Die „Krone“ zu Gast in Wolfsburg: ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer spricht offen über seine Ziele für die Endrunde, setzt auch auf die vom Teamchef Ralf Rangnick gewährten Freiheiten. Was dem 24-Jährigen noch wichtig ist, in den USA keinesfalls fehlen darf!
Der tägliche Ehrgeiz treibt Patrick Wimmer an. Gepaart mit seinem Können hat er mit 24 Jahren erreicht, worauf er zurecht stolz ist. Hat bereits über 100 Matches für den deutschen Bundesligisten Wolfsburg in den Beinen und seine erste WM vor Augen. Der Ehrgeiz wird im Juni mit im Gepäck sein, das verrät schon die Frage nach seinem Weltmeister-Tipp: „Österreich“, antwortet der Mittelfeldspieler beim Treffen in der Volkswagen-Arena. Verbunden mit dem Nachsatz: „Ich bin ja nicht dort, um bloß dabei zu sein.“
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