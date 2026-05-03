Spezielle Heimkehr: Da rücken sogar die Eltern aus

Nach vier Unentschieden in Folge will bzw. muss Sturm am Sonntag in Salzburg auf die Siegerstraße zurück. Auch Salzburg hat nach der Leermeldung bei Rapid drei Punkte im Visier. Mit Rasenschach ist im Hit also nicht zu rechnen, beide Mannschaften müssen mit offenem Visier agieren, um die letzte Titelchance zu wahren. Spezielle Besucher sind im Stadion mit dabei.
„Wir werden auf jeden Fall voll angreifen! Das versuchen wir auch Woche für Woche. Uns wird oft die Herausforderung gestellt, dass wir gegen einen sehr destruktiven Gegner spielen, der nur verteidigt und über Standards und Konter ins Spiel kommen möchte. In Salzburg wird es ein anderes Spiel. In dem wir auf Sieg spielen werden. Das müssen wir wie auch alle anderen Mannschaften, die diese Saison noch etwas erreichen wollen“, sagt Fabio Ingolitsch, der erstmals als Sturm-Trainer in seine Heimat kommt.
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