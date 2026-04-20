Alina Süggeler erlitt nach TV-Dreh Hirnblutungen

Neuer Blick aufs Leben

Heute schaue sie aus zwei Perspektiven darauf: „Dankbar, dass es diese Zeit gab, und mit einem veränderten Blick auf mein Leben.“ Nichts davon sei abgeschlossen, sondern wirke weiter in ihr. „Ich nehme die Tage, wie sie kommen, und begegne mir und meinem Körper dort, wo wir gerade stehen.“