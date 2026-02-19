Vorteilswelt
Fans aus dem Häuschen

Diese Superstars sind bei „Sing meinen Song“ dabei

Society International
19.02.2026 09:14
(Bild: RTL / Maximilian König /Fabian Süggeler/Viktor Schwenk/Erik Weiss/ CAPADOL Lih Tsan/Frank Dünnhaupt/Tom Blanc/Tim Tyson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Sing meinen Song“ wird heuer die Show der Superlative! Denn wie VOX bekannt gab, sind in diesem Jahr echte Superstars beim beliebten „Tauschkonzert“ dabei.

Große Songs, starke Charaktere und ein magischer Ort für außergewöhnliche musikalische Begegnungen: In Kürze beginnen in Südafrika die Dreharbeiten zur neuen, 13. Staffel der VOX-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“.

Zarella, Forster und Der Graf dabei
Und die Fans dürfen sich schon jetzt freuen, denn in diesem Jahr kommen mit Musiker und Gastgeber Johannes Oerding absolute Superstars im preisgekrönten Erfolgsformat zusammen.

Der Graf von Unheilig ist nur einer der Stars, die heuer bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" dabei sind.
Der Graf von Unheilig ist nur einer der Stars, die heuer bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ dabei sind.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

So trifft Italo-Disco-Pop-Sänger Giovanni Zarrella auf „Sing meinen Song“-Wiederkehrer Mark Forster. Punk-Rock-Sängerin Ina Bredehorn alias „Deine Cousine“ ist ebenso dabei wie Der Graf von Unheilig. Singer-Songwriterin und Frida-Gold-Frontfrau Alina Süggeler sowie Schlager-Rapper Tream sind ebenfalls mit von der Partie.

Scorpions als „Special Guests“
Als „Special Guests“ für einen Abend packen Klaus Meine und Rudolf Schenker von den Scorpions ihre größten Hits ein und begeben sich auf das Tauschkonzert-Abenteuer von „Sing meinen Song“.

Klaus Meine von den Scorpions schaut als „Special Guest“ bei „Sing meinen Song“ vorbei.
Klaus Meine von den Scorpions schaut als „Special Guest“ bei „Sing meinen Song“ vorbei.(Bild: Sepp Pail)

In der neuen Runde treffen also etablierte Musikgrößen auf prägende Stimmen der Gegenwart – alle vereint durch die Bereitschaft, sich musikalisch zu öffnen und die eigenen Songs untereinander zu tauschen und neu zu erleben.

Die einzigartigen, musikalischen Abende, an denen jeweils ein Act mit seinen Hits im Mittelpunkt steht, wird es ab dem Frühjahr auf VOX und RTL+ zu sehen geben. 

