ÖFB-Versäumnisse, WM-Neuauflage und Klopp-Effekt

Vor vier Jahren in Katar stehen sich Frankreich und Marokko im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft gegenüber. Nach jeweiligen Siegen im WM-Achtelfinale stehen sich die Nationen wieder gegenüber. Außerdem sprechen wir in „Sportkrone Inside“ über die Effekte von Jürgen Klopp als DFB-Coach sowie die Nachwuchs-Baustelle beim ÖFB.