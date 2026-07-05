Warum Frankreich gegen Marokko aufpassen muss

In souveräner Art und Weise katapultiert sich Marokko mit einem 3:0-Erfolg über Gastgeber Kanada ins Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Wenig später müht sich Frankreich zu einem 1:0-Arbeitssieg gegen Paraguay. Im „Krone“-WM-Studio erhalten Sie alle Updates, den Ausblick auf heute Abend sowie eine Einschätzung, was Jürgen Klopp als DFB-Coach bewirken kann.