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Mehrere Verletzte

Alko-Unfälle: Ein Lenker (27) in Lebensgefahr

Steiermark
05.07.2026 11:31
Im Gesäuse überschlug sich ein Alko-Lenker mit seinem Fahrzeug. Er wurde leicht verletzt.
Im Gesäuse überschlug sich ein Alko-Lenker mit seinem Fahrzeug. Er wurde leicht verletzt.(Bild: FF Weng)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Zwei schwere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss hielten am Samstag die Einsatzkräfte in der Steiermark in Atem. Während ein Lenker bei einem Ausritt im Gesäuse (Bild oben) einigermaßen glimpflich davonkam, schwebt ein weiterer nach einer Frontalkollision in der Oststeiermark in Lebensgefahr.

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Zunächst wurden die Helfer im Gesäuse gegen 9.30 Uhr zu einem Unfall gerufen. Ein 58-jähriger Pkw-Lenker war auf der B146 in Gstatterboden Richtung Hieflau fahrend kurz vor einem Bahnübergang rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug touchierte einen Leitpflock, fuhr über eine Leitschiene und schlitterte in die Böschung. Dort prallte es gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.

1,34 Promille: Führerschein weg
Ersthelfer befreiten den Lenker aus dem Wrack. Er hatte lediglich leichte Verletzungen erlitten und wurde vor Ort von den Einsatzkräften versorgt. Ins Krankenhaus wollte er nicht gebracht werden. Ein Alkotest blieb ihm nicht erspart, dieser ergab einen Wert von 1,34 Promille – und zog eine vorläufige Führerscheinabnahme nach sich.

Frontalkollision fordert zwei Schwerverletzte
Weit gravierender waren die Folgen einer weiteren Alko-Fahrt in der Nacht auf Sonntag in Flattendorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld): Auf der L406 kollidierten kurz nach 23 Uhr zwei Pkw frontal. Eine 25-jährige Lenkerin, die Richtung Schildbach unterwegs war, wurde schwer, der Unfallgegner (27) lebensgefährlich verletzt. Er war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

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Während bei der 25-Jährigen, die ins LKH Oberwart eingeliefert wurde, der Alkotest negativ verlief, wurde beim 27-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Außerdem hatte er keine gültige Lenkberechtigung. Der Schwerstverletzte wurde zunächst ins LKH Hartberg gebracht und von dort mit dem Rettungshubschrauber nach Graz ins LKH überstellt. Die Landesstraße war während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

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