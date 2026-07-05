Alko-Unfälle: Ein Lenker (27) in Lebensgefahr

Zunächst wurden die Helfer im Gesäuse gegen 9.30 Uhr zu einem Unfall gerufen. Ein 58-jähriger Pkw-Lenker war auf der B146 in Gstatterboden Richtung Hieflau fahrend kurz vor einem Bahnübergang rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug touchierte einen Leitpflock, fuhr über eine Leitschiene und schlitterte in die Böschung. Dort prallte es gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand.