Messer gezückt
Streit bei deutscher Party eskaliert: Ein Toter
Eine Auseinandersetzung am Rande einer Party mit rund 150 Gästen ist in der Nacht auf Sonntag in der deutschen Stadt Essen vollkommen eskaliert. Ein Messer wurde gezückt und ein unbeteiligter Mann starb.
Wie es zu dem Streit in der Essener Innenstadt kam, ist noch unbekannt. Deutschen Medien zufolge verlagerte sich die Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegen 2 Uhr vor das Lokal, in welchem die Party in einem eigens gemieteten Raum stattfand. Laut bild.de handelte es sich bei den Kontrahenten um drei Türken und einen Deutschen.
Plötzlich zog einer der türkischen Staatsbürger ein Messer. Wenig später sollen alle vier Beteiligten mit blutenden Wunden von den alarmierten Polizisten angetroffen worden sein.
Türsteher erlitt Herzinfarkt
Ein weiterer Mann sei kollabiert. Er dürfte einen Herzinfarkt erlitten und wenig später an den Folgen gestorben sein. Laut bild.de handelt es sich beim Todesopfer um einen Türsteher. Die Mordkommission hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen. Der Messermann ist wegen versuchter Tötung angezeigt und vorläufig festgenommen worden.
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