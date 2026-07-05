Streit bei deutscher Party eskaliert: Ein Toter

Wie es zu dem Streit in der Essener Innenstadt kam, ist noch unbekannt. Deutschen Medien zufolge verlagerte sich die Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegen 2 Uhr vor das Lokal, in welchem die Party in einem eigens gemieteten Raum stattfand. Laut bild.de handelte es sich bei den Kontrahenten um drei Türken und einen Deutschen.