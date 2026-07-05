„Widerlich“: Experten schimpfen über Prügel-Kick

Besonders die Szene, als Mbappe von Matias Galarza mit dem Ellbogen zu Fall gebracht wurde, hinterließ bei Ittrich Fragezeichen. „Der Schiedsrichter hat es gesehen. Er zeigt es auch noch an. Und kurz davor sehen wir: Jetzt will er gleich die Pfeife in den Mund nehmen und pfeifen. Zack, lässt es aber weiterlaufen. Das ist leider, und ich muss es wiederholen, aus Schiedsrichtersicht nicht nur Akzeptanzverlust, sondern kompletter Kontrollverlust über das Spiel“, griff sich der 47-Jährige an den Kopf.