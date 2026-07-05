„Widerlich“: Experten schimpfen über Prügel-Kick

Als „widerlichen Fußball“ kommentierte MagentaTV-Experte Jan Henkel Paraguays Vorstellung im WM-Achtelfinale gegen Frankreich. Auch Schiedsrichter Ilgiz Tantashev kam in der Analyse nicht gerade gut davon ...
Es wurde geschubst, gegrätscht und gehaut ... Mit dem Spiel gegen Frankreich hat sich Paraguay nicht gerade für einen Fairness-Preis beworben. Mal wurde Kylian Mbappe im Lauf einfach so gegen die Schulter geboxt, mal der Elfmeterpunkt malträtiert – alles in allem eine unwürdige Vorstellung für einen WM-Teilnehmer ...
„Ich bin immer noch nicht unten. Also, ohne Flachs. Bei solchen Sachen werde ich emotional und reg mich tierisch drüber auf. Das ist ein widerlicher Fußball. Ich mag es nicht“, wird wohl auch Henkel nicht so bald Paraguay-Fan werden.
Schiri hatte Spiel „überhaupt nicht im Griff“
Ex-Schiedsrichter und Regel-Experte Patrick Ittrich konnte seinem Studio-Kollegen nur zustimmen: „Ich habe das ganze Spiel noch mit dem Kopf geschüttelt.“ Und der Unparteiische? „Der Schiedsrichter aus Usbekistan hatte das Spiel überhaupt nicht im Griff. Paraguay hat im laufenden Spiel keine einzige Gelbe Karte bekommen. Frankreich drei. Nach Spielende hat der Co-Trainer von Paraguay noch eine Gelbe bekommen, aber ansonsten nichts, gar nichts.“
Besonders die Szene, als Mbappe von Matias Galarza mit dem Ellbogen zu Fall gebracht wurde, hinterließ bei Ittrich Fragezeichen. „Der Schiedsrichter hat es gesehen. Er zeigt es auch noch an. Und kurz davor sehen wir: Jetzt will er gleich die Pfeife in den Mund nehmen und pfeifen. Zack, lässt es aber weiterlaufen. Das ist leider, und ich muss es wiederholen, aus Schiedsrichtersicht nicht nur Akzeptanzverlust, sondern kompletter Kontrollverlust über das Spiel“, griff sich der 47-Jährige an den Kopf.
Viel geholfen hatten die zahlreichen Fouls Paraguay ohnehin nicht. Die Südamerikaner treten nach dem 0:1 – Mbappe hatte den Penalty trotz manipuliertem Elfmeterpunkt getroffen – die Heimreise an ...
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