Kuchl-Goalie Erol als Unbezwingbarer für Reichenau

Zum Abschluss des Westliga-Wochenendes dominierte Kuchl die Heimpartie gegen Reichenau. In starken Anfangsminuten belohnten sich die Tennengauer in Person von Horst Nestaval (11.) mit der Führung, Justin Mühlbauer erhöhte praktisch mit dem Pausenpfiff auf 2:0. In der zweiten Hälfte hatte Goalie Emre Erol seinen großen Auftritt, als er einen Elfmeter der Tiroler hielt – wie schon vor eineinhalb Jahren ebenfalls gegen Reichenau. „Es war der gleiche Schütze. Dieses Mal bin ich einfach in die andere Richtung gehüpft. Also es war eigentlich aufgelegt“, grinste der Torwart, von dem die Reichenau bald träumen dürften.