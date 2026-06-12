Rockhouse startet im Sommer neue Programmreihe

Auch hinter den Kulissen tut sich beim Salzburger Rockhouse einiges: Gründer und Urgestein Wolfgang Descho verabschiedet sich Anfang Juli mit einer großen Party. Die personellen Strukturen werden neu aufgestellt. Und auch die Digitalisierung hält im Haus Einzug. So gibt es etwa auf der neuen Webseite ein digitales Archiv mit beeindruckenden Auftritten im Rockhouse aus den vergangenen Jahrzehnten.