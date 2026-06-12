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Jetzt wird‘s wild

Rockhouse startet im Sommer neue Programmreihe

Salzburg
12.06.2026 16:30
Die Hip-Hop-Gruppe Delinquent Habits ist bereits Ende Juni zu Gast
Die Hip-Hop-Gruppe Delinquent Habits ist bereits Ende Juni zu Gast(Bild: Delinquent Habits)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Sommerzeit in Salzburg bedeutet kulturell nicht nur Festspielzeit. Das will das Salzburger Rockhouse mit einer neuen Programmreihe heuer einmal mehr unterstreichen. „Summer of ’26“ nennt der Musikclub den mit internationalen Künstlern vollgepackten Sommerspielplan. 

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„Wir haben das Programm bewusst auf Englisch gedruckt, weil wir auch auf internationale Besucher hoffen“, erklärte Rockhouse-Chef Jonathan Zott. Trotz Urlaubszeit hoffe man aber auch auf viele Gäste aus Salzburg.

Auf dem Programm zu finden ist unter anderem wieder Ex-Jedermann Lars Eidinger, der im August mit Anti Disco erneut die Rockhouse-Bühne bis in die frühen Morgenstunden bespielen wird. Die US-amerikanische Rockband Alien Ant Farm beehrt Salzburg ebenfalls im August. Die Hip-Hop-Gruppe Delinquent Habits ist bereits Ende Juni am Start, genauso wie Bluesrock-Gitarrist, Sänger und Songwriter Devon Allman.

Lars Eidinger legt auch heuer wieder im Rockhouse auf
Lars Eidinger legt auch heuer wieder im Rockhouse auf(Bild: EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Aber auch für den Besucher-Nachwuchs wird etwas geboten: Im September, kurz vor dem Schulbeginn, gibt es noch eigene Rock&Pop-Workshops für Kinder von sechs bis zehn. Und auch Formate wie der Nacht-Flohmarkt und eine Reihe an Acoustic Summer Konzerten bei freiem Eintritt in der Rockhouse-Bar ergänzen das Sommerprogramm.

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Auch hinter den Kulissen tut sich beim Salzburger Rockhouse einiges: Gründer und Urgestein Wolfgang Descho verabschiedet sich Anfang Juli mit einer großen Party. Die personellen Strukturen werden neu aufgestellt. Und auch die Digitalisierung hält im Haus Einzug. So gibt es etwa auf der neuen Webseite ein digitales Archiv mit beeindruckenden Auftritten im Rockhouse aus den vergangenen Jahrzehnten.

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