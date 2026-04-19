Ein Ex-Profi als Anifer Hoffnungsschimmer

Das zeigte auch die Partie der 21. Runde gegen Neumarkt. „Wir hatten 75 Minuten keine gute Energie am Platz“, fand Eder, der zugleich fünf Stammspieler vorgab. Nach dem Anschlusstor von Joker Shyti landete der Ball erneut im Tor. Wegen Handspiels gab’s aber Elfmeter, Neumarkt-Goalie Saller hielt den Sieg gegen Rexhepi fest. Damit ist der Abstieg – oder zumindest ein Relegationsspiel immer noch Thema. „Wir haben also noch Hausaufgaben zu erledigen“, weiß Tribl. Der aber von einer Moralinjektion für die Mannschaft ausgeht. Darüber hinaus gilt es weiter den jungen Weg zu beschreiten. Dazu passt, dass die 1b in der 2. Klasse Nord B voll auf Titelkurs liegt.