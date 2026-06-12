17-Jähriger überfiel 13-Jährigen: „Aus Eifersucht“

Mit seiner Freundin und weiteren teils unmündigen Jugendlichen war der 17-Jährige am 9. Februar in der Nähe eines Einkaufszentrums im Süden der Stadt Salzburg. Ein ihm bekannter 13-Jähriger fuhr mit seinem E-Scooter vorbei, als es zum Streit zwischen den beiden kam: „Ich habe ihn angemacht und wollte ihn schlagen“, gab der 17-Jährige gegenüber der Vorsitzenden zu. Der 13-Jährige lief daraufhin weg, bekam aber einen Tritt vom Angreifer verpasst, und danach noch einen Schlag gegen den Hinterkopf. Daraufhin forderte der Rumäne unter Gewaltandrohung das Handy sowie die Bankomatkarte des 13-Jährigen, und verlangte dabei auch den PIN-Code.