Passionsspiele erstmals von der weiblichen Seite

Weil jede Zeit ihre eigenen Fragen und Antworten hat, brauche es laut Pfarrer Richard Geier immer wieder neue Ansätze in der Interpretation der altehrwürdigen Geschichte Jesu. „Mirjam von Magdala, also Maria Magdalena, war neben den Aposteln die engste Vertraute Jesu und auch die erste Zeugin der Auferstehung. Sie lädt uns ein, mit ihren Augen auf das Leben, Leiden und Sterben Jesu zu blicken. So entsteht ein zeitgemäßes Panorama der Passion“, sagt Hochwürden, der bei der 100. Auflage der Passionsspiele für das Buch verantwortlich zeichnet. Mirjam lässt die Zuschauer also an der weiblichen Perspektive auf die Passion teilhaben. „Das ist eine Sicht, die in der männerdominierten Kirche bisher vernachlässigt worden ist. Es ist höchst an der Zeit, dass auch die Passionsspiele in St. Margarethen weiblicher werden.“