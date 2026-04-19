Burgenländische Kunstszene zeigt sich „offen.“

Lebendig und vielfältig

Nun ist es wieder soweit! Den Auftakt macht das Nordburgenland am 25. und 26. April mit der Landesgalerie, dem Freilichtmuseum Wander Bertoni, der NN-Fabrik-Galerie, Julia Altenburger, Eveline Lehner, Katharina Le, Michael Csokey, Lisi Deutsch, Diana Ruisz und vielen mehr. Am 30. und 31. Mai folgt dann das Mittel- und Südburgenland mit dem Forum Limbach, dem Haus der Volkskultur, dem OHO und Künstlern wie Miriam Schwack-Koo, Talos Kedl und pepo bella.