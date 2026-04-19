Burgenländische Kunstszene zeigt sich „offen.“

Das Kunstfestival „offen.“ macht aktuelles Kunstgeschehen breit zugänglich.121 Künstler und 27 Kunstorte beteiligen sich heuer daran.
Das Kunstfestival „offen.“ ist seit vier Jahren ein etabliertes Format für zeitgenössische bildende Kunst im Burgenland. Kunstschaffende öffnen dabei ihre Ateliers und Werkstätten, um Interessierten Einblicke in kreative Prozesse zu ermöglichen. Auch Galerien, Kunstvereine und private Sammlungen können besicht werden.
Lebendig und vielfältig
Nun ist es wieder soweit! Den Auftakt macht das Nordburgenland am 25. und 26. April mit der Landesgalerie, dem Freilichtmuseum Wander Bertoni, der NN-Fabrik-Galerie, Julia Altenburger, Eveline Lehner, Katharina Le, Michael Csokey, Lisi Deutsch, Diana Ruisz und vielen mehr. Am 30. und 31. Mai folgt dann das Mittel- und Südburgenland mit dem Forum Limbach, dem Haus der Volkskultur, dem OHO und Künstlern wie Miriam Schwack-Koo, Talos Kedl und pepo bella.
Birgit Sauer, die Künstlerische Leiterin der Landesgalerie freut sich diesmal über viele neue teilnehmende Künstler. „Auch Wein und Kulinarik sind Teil des Programms. Der Mix aus Kunst, Austausch und edlen Tropfen aus der Region macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis“, verspricht Claudia Priber, die Geschäftsführerin der Kulturbetriebe Burgenland.
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