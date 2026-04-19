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Großes Festival

Burgenländische Kunstszene zeigt sich „offen.“

Burgenland
19.04.2026 19:00
Das Team dahinter: Birgit Sauer Claudia Priber und Melanie Schiffer
Das Team dahinter: Birgit Sauer Claudia Priber und Melanie Schiffer(Bild: Lisa Großkopf/Bildrecht Wien)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Das Kunstfestival „offen.“ macht aktuelles Kunstgeschehen breit zugänglich.121 Künstler und 27 Kunstorte beteiligen sich heuer daran.

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Das Kunstfestival „offen.“ ist seit vier Jahren ein etabliertes Format für zeitgenössische bildende Kunst im Burgenland. Kunstschaffende öffnen dabei ihre Ateliers und Werkstätten, um Interessierten Einblicke in kreative Prozesse zu ermöglichen. Auch Galerien, Kunstvereine und private Sammlungen können besicht werden.

Wie entstehen Kunstwerke eigentlich? Die Kreativen liefern Einsichten.
Wie entstehen Kunstwerke eigentlich? Die Kreativen liefern Einsichten.(Bild: eSeL Lorenz Seidler)

Lebendig und vielfältig
Nun ist es wieder soweit! Den Auftakt macht das Nordburgenland am 25. und 26. April mit der Landesgalerie, dem Freilichtmuseum Wander Bertoni, der NN-Fabrik-Galerie, Julia Altenburger, Eveline Lehner, Katharina Le, Michael Csokey, Lisi Deutsch, Diana Ruisz und vielen mehr. Am 30. und 31. Mai folgt dann das Mittel- und Südburgenland mit dem Forum Limbach, dem Haus der Volkskultur, dem OHO und Künstlern wie Miriam Schwack-Koo, Talos Kedl und pepo bella.

Birgit Sauer, die Künstlerische Leiterin der Landesgalerie freut sich diesmal über viele neue teilnehmende Künstler. „Auch Wein und Kulinarik sind Teil des Programms. Der Mix aus Kunst, Austausch und edlen Tropfen aus der Region macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis“, verspricht Claudia Priber, die Geschäftsführerin der Kulturbetriebe Burgenland.

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