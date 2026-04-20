84 von 100 Sozialbetrügern sind keine Österreicher

Hilfe bei Arbeitslosigkeit, Familien- und Wohnbeihilfe, Kindergeld, Mindestsicherung – Sozialleistungen laufen auf etlichen Schienen. Überwiegend sind sie treffsicher, aber manche nutzen das System gnadenlos aus. „Den Missbrauch von Leistungen gilt es im Sinne des sozialen Friedens zu verhindern, aber auch in Hinblick auf den weiteren Erhalt der Sozialsysteme“, schickt die Polizei in der Bilanz voraus.