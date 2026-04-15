Drei Viertel der Sozialbetrüger keine Österreicher

Bisher 158 Millionen Euro an Schaden aufgedeckt

Vor knapp acht Jahren wurde die Taskforce Sozialleistungsbetrug (SOLBE) eingerichtet, seither deckte jene einen Gesamtschaden in der Höhe von 158 Millionen Euro auf. Spezialisten des Bundeskriminalamtes arbeiten eng mit Landeskriminalämtern und geschulten Polizisten zusammen, um Missbrauch zu bekämpfen und vorzubeugen. 2016 wurden 472 Anzeigen wegen des Missbrauchs von Sozialleistungen verzeichnet, 2025 schon 6062 Fälle – nahezu eine Verzwölffachung. Man wolle das engmaschige System, das bereits gut funktioniert, nachhaltig weiterentwickeln und vertiefen, so Andreas Holzer, Leiter des Bundeskriminalamtes. Nur dann könne Unterstützung für jene gewährleistet werden, die es auch wirklich benötigen.