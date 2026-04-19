Hausfassade in Flammen: Florianis eilten zu Hilfe

Nur wenige Tage nach dem Einsatz eines 5-Sterne-Hotels in Seefeld musste die Feuerwehr aus Reith bei Seefeld bereits erneut ausrücken. Dieses Mal stand eine Hausfassade in Flammen. Der Schaden dürfte erheblich sein.
Am Freitag schrillten in Reith bei Seefeld wieder die Sirenen auf! Gegen 22.33 Uhr kam es in einer Wohnung zu einem Brandereignis. Ersten Erhebungen zufolge wurde der Brand wohl durch eine selbstgebaute Räuchereinrichtung ausgelöst.
Das Feuer breitete sich von der Hausfassade bzw. der Dämmwolle aus. Es entstand erheblicher Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.