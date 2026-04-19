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Enormer Schaden

Hausfassade in Flammen: Florianis eilten zu Hilfe

Tirol
19.04.2026 20:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Nur wenige Tage nach dem Einsatz eines 5-Sterne-Hotels in Seefeld musste die Feuerwehr aus Reith bei Seefeld bereits erneut ausrücken. Dieses Mal stand eine Hausfassade in Flammen. Der Schaden dürfte erheblich sein.

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Am Freitag schrillten in Reith bei Seefeld wieder die Sirenen auf! Gegen 22.33 Uhr kam es in einer Wohnung zu einem Brandereignis. Ersten Erhebungen zufolge wurde der Brand wohl durch eine selbstgebaute Räuchereinrichtung ausgelöst.

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Das Feuer breitete sich von der Hausfassade bzw. der Dämmwolle aus. Es entstand erheblicher Sachschaden. 

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