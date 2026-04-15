Schockmoment: Wieder Feueralarm bei Luxushotel

An die 400 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht auf Dienstag in Seefeld in Tirol gegen ein Flammeninferno auf dem Dach des 5-Sterne-Hotels Klosterbräu mitten im Ortszentrum. Erst nach mehr als 12 Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden. In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr erneut via Leitstelle alarmiert. Ein kurzer Schockmoment ...
Der fordernde und kräftezehrende Einsatz von Dienstagnacht steckte den Feuerwehrleuten noch in den Knochen – da folgte in der Nacht auf Mittwoch schon der nächste Alarm. Um 2.52 Uhr! Zu diesem Zeitpunkt ging eine Alarmmeldung der Leitstelle Tirol raus.
„Brand Gastronomie Dachstuhl, Seefeld, Klosterstraße“ – so lautete der Einsatztext. Exakt derselbe Wortlaut, wie am Montagabend. Ist der gelöschte Brand beim Luxushotel Klosterbräu im Ortszentrum erneut aufgeflammt?
Vermeintlicher Rauch war Dampf
Die schlimmsten Befürchtungen konnten zum Glück rasch zerstreut werden. Aber was steckte dahinter? „Ja, es gab eine Einsatzmeldung. Es konnte aber rasch wieder Entwarnung gegeben werden“, hieß es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Vermeintlicher Rauch beim Hotel habe sich letztendlich als harmloser Dampf herausgestellt.
Hunderte Einsatzkräfte und AT-Alert
Ein Teil des Daches des bekannten Klosterbräu war Montagabend in Brand geraten. Dies löste einen Großeinsatz der Einsatzkräfte in der Region aus. Insbesondere die Feuerwehren waren mit Hunderten Kräften an Ort und Stelle, um den Brand zu bekämpfen. Das Feuer drohte auch auf die direkt angrenzende Kirche überzugreifen. Diese konnte jedoch verhindert werden.
Das Hotel war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in Betrieb bzw. geschlossen. Rund 150 Personen aus zwei benachbarten Hotels wurden evakuiert und von der Rettung in der WM-Halle in Seefeld versorgt. Anschließend wurden die Gäste auf andere Hotels in der Region verteilt.
Aufgrund der enormen Rauchentwicklung war in der Region auch ein AT-Alert ausgelöst worden. Die genaue Brandursache ist noch unklar.
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