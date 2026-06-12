Der Reisepass blieb diesmal zum Glück unversehrt

Erstmals seit 16 Jahren ist Paraguay wieder bei einer WM dabei. Daran hat auch ein Spieler Anteil, der ausgerechnet im Land eines Rivalen geboren wurde, erst seit ein paar Jahren für die „Guaranies“ spielberechtigt ist. Mit seinen starken Leistungen macht Andres Cubas auch das eine oder andere Hoppala vergessen.
Sollte Paraguay bei dieser WM eine gute Rolle spielen, hat auch der Nachbar Argentinien seinen Anteil daran. Nicht nur, weil Teamchef Gustavo Alfaro aus dem Süden stammt, sondern weil gleich drei Mann im Kader dort geboren wurden. Verteidiger Juan Jose Caceres sowie die Mittelfeldspieler Kaku und Andres Cubas.
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