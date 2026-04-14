Leere Asylquartiere kosten den Steirern Millionen

Am teuersten war das „Haus Semmering“

Die Antworten aus dem Innenministerium sind jetzt da, sie liegen der „Krone“ im Detail vor: Rechnet man alle Ausgaben für Mieten, Personal, Reinigung, Energie, Sicherheitsdienst etc. zusammen, gab die öffentliche Hand zwischen 2022 und 2025 mehr als 44 Millionen Euro aus! Das meiste Geld wurde dabei in das umstrittene „Haus Semmering“ gesteckt, in Summe waren es fast 15 Millionen Euro. Am zweitteuersten war die Bundes-Betreuungseinrichtung in Leoben (die ehemalige Baumax-Halle in Lerchenfeld, Anm.) mit gut 10,5 Millionen Euro in vier Jahren, in Kindberg fielen immerhin knapp zehn Millionen Euro an, wie aus der Anfragebeantwortung hervorgeht.