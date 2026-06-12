Rangnicks Wechsel zu AC Milan offenbar vom Tisch

Rangnick wollte volle Kontrolle

Ein Angebot, das Rangnick durchaus in Betracht gezogen haben dürfte, allerdings hätte sich der 67-Jährige gerne konkrete Informationen erhofft, heißt es - am liebsten noch vor der WM. Seine Forderung: volle Kontrolle über den Trainerstab und Freiheit bei der Wahl der Jugendtrainer, Scouts und weiteren Mitarbeitern.